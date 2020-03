Coronavirus, Tosi (M5S): “Ha prevalso il buon senso, consegna mascherine senza cerimonia”

Regione. “Regione Liguria ha fatto sapere che domani, alle 11.30, è prevista la consegna di 50.000 mascherine da parte della Cosco Shipping. Tutta la nostra riconoscenza a chi in questo momento di estrema emergenza ci tende una mano. Bene che la Giunta abbia deciso di cancellare la cerimonia annunciata in mattinata, preferendo solo un momento di doverosa cortesia istituzionale”, fa sapere il consigliere regionale Fabio Tosi.

In serata, infatti, la Regione Liguria ha rilasciato una nota per comunicare che durante la cerimonia in programma domani “non si svolgerà nessuna cerimonia ma ci sarà solo un momento di doverosa cortesia istituzionale, a cui è stata invitata la stampa solo per garantire loro il diritto di cronaca e per soddisfare le richieste di molti giornalisti che ci chiedevano notizie sulle mascherine e che volevano documentarne l’arrivo”.

I dispositivi di protezione individuale che sono stati donati da China Cosco Shipping Corporation Ltd Shangai tramite Cosco Shipping Lines Italy, verranno smistati dalla Protezione Civile della Liguria e destinati al personale sanitario della regione. Consegneranno le mascherine il cavaliere Augusto Cosulich ad della Fratelli Cosulich SpA e socio italiano della Cosco, Mister Hua Hu, ad della Cosco Shipping Lines Italiy e Marco Donati, direttore generale della Cosco Shipping Lines Italy.

