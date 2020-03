Coronavirus, toiranese disponibile a realizzare mascherine per Cri e protezione civile: appello per recuperare il materiale

Toirano. Materiale per mascherine cercasi a Toirano.

L’assessore alle politiche sociali, Deni Aicardi, è stata contattata dalla toiranese Monica Borlotti, la quale si è offerta di realizzare gratuitamente mascherine da fornire ai volontari di croce rossa e protezione civile e ai dipendenti comunali.

Per realizzarle serve tessuto in cotone a trama fine non obbligatoriamente bianco ma che resista al lavaggio ad alte temperature ed elastici. Perciò il sindaco Giuseppe De Fezza lancia l’appello: “Coloro che avessero in casa materiale per realizzare le mascherine possono contattare direttamente la Monica Borlotti al 3927238411. Ogni aiuto per tutti i volontari, e anche il personale ospedaliero, in questo momento è prezioso”.

“Ringraziamo Monica e tutti coloro che li aiuteranno”, conclude De Fezza.