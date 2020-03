Coronavirus, tagli pesanti al trasporto ferroviario: ridotti i regionali del 60%

Liguria. Trasporto ferroviario in Liguria e nel savonese a singhiozzo a seguito del nuovo decreto del ministero dei trasporti che punta a limitare al massimo gli spostamenti sul territorio nazionale per l’emergenza coronavirus.

Nella nostra regione vengono infatti tagliati tutti gli Intercity eccetto una coppia di treni: sopravvivono solo il 505 Ventimiglia-Roma Termini (partenze da Principe 8.51, Brignole 9.00, arrivo a destinazione 14.33) e il 518 Roma Termini-Ventimiglia (partenza alle 15.57, arrivo a Brignole 21.13, Principe 21.32).

Cancellate tutte le “Frecce” che collegavano Genova a Milano, Venezia e Roma. Di fatto al momento l’unico collegamento ferroviario con la capitale è l’Intercity citato prima, a meno di non scegliere complicate combinazioni di treni regionali.

Il servizio regionale, già tagliato del 30% con i primi provvedimenti del Governo, risulta adesso ridotto del 60%. Qui potete visualizzare la tabella dei collegamenti garantiti: alcuni sono sostituiti da bus, altri vengono effettuati solo per una parte del tragitto. Tutto concorre, naturalmente, a scoraggiare per quanto possibile i viaggi non indispensabili. Ma anche chi dovrà muoversi per necessità in questi giorni avrà vita durissima.