Coronavirus su Costa Luminosa, scesi a Marsiglia i primi ospiti: a Savona “operazione passeggeri” in 48 ore [AGG]

Savona. Agg ore 19.11 “Auspico che le rassicurazioni avute oggi da Costa Crociere in merito all’esecuzione nelle 48 ore delle operazioni, in sicurezza, di sbarco e trasferimento dei passeggeri si attuino e che, successivamente, la nave venga trasferita in un altro porto. Colgo l’occasione per ringraziare Costa unitamente a tutte le Istituzioni per l’enorme sforzo organizzativo messo in campo”.

Così il sindaco Ilaria Caprioglio dopo il vertice in Prefettura sulla gestione degli sbarchi per la nave da crociera ferma a Marsiglia e che per la giornata di domani è attesa a Savona.

– A seguito dell’esito positivo dei controlli a bordo effettuati dall’autorità sanitaria, Costa Luminosa ha iniziato lo sbarco degli ospiti a Marsiglia. Lo ha annunciato Costa Crociere in merito alla situazione della nave bloccata nel porto francese.

La nave, dopo la comparizione di diversi casi sospetti e confermati di infezioni da Covid-19, è attesa domani (venerdì 20 marzo) nel porto di Savona ed è in corso un vertice in Prefettura per capire la gestione degli sbarchi in relazione all’emergenza. Inoltre, è stata una giornata di trattative serrate tra il Governo italiano e quello francese: l’Italia chiedeva lo scalo a Marsiglia di tutti gli ospiti stranieri e, nel caso, solo per gli italiani lo scalo previsto nella città della Torretta.

Quelli sbarcati oggi sono ospiti francesi e di altre nazionalità, scelti sulla base della logistica dei trasporti per il rientro a casa.

Gli ospiti saranno accompagnati ai loro voli e transfer, organizzati dalla compagnia, attraverso un cordone sanitario di isolamento. La nave è prevista proseguire poi per l’Italia dove Costa Crociere sta lavorando con le autorità locali per organizzare lo sbarco dei restanti ospiti.

“Per Costa Crociere la salute e la sicurezza di ospiti, dei membri dell’equipaggio e delle destinazioni sono la priorità” afferma Costa Crociere.