Coronavirus, sospeso l’accesso diretto alla radiologia degli ospedali di Savona e Cairo

Savona/Cairo Montenotte. Dal 16 marzo sarà temporaneamente sospeso l’accesso diretto alla radiologia degli ospedali di Savona e Cairo Montenotte al fine di limitare l’eccessiva affluenza dell’utenza.

Le prestazioni verranno effettuate su prenotazione preferibilmente tramite call center regionale al numero verde 800 098 543 o agli sportelli Cup.

Gli RX torace con codice di priorità U e B nel sospetto di patologia flogistica acuta dovranno essere prenotati dal medico richiedente, o dal paziente in possesso di prescrizione, ai numeri: 019/8404901 per Savona e 019/5009250 per Cairo Montenotte.

Per i laboratori analisi dei presidi ospedalieri dell’Asl2 sono accettati in accesso diretto solo i pazienti con richiesta di prelievo urgente. Per i pazienti che si presenteranno su prenotazione, si raccomanda di attenersi all’orario previsto per l’accesso alla prestazione.

Questa misura contingente è in linea con le misure disposte in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di massima tutela della salute pubblica.