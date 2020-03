Coronavirus, sono 5 i decessi savonesi: altra giornata nera per la Liguria

Regione. Nell’emergenza continua, è un’altra giornata nera per la Liguria, e in particolare per la Provincia di Savona, dove, dopo i 3 di ieri, sono stati confermati altri 5 i decessi odierni legati a infezione da Coronavirus.

Nello specifico, nel presidio di Levante si registrano 3 decessi: uomo di 77 anni della provincia di Savona; uomo di 82 anni della provincia di Savona; uomo di 82 anni della provincia di Savona.

Sono 2, invece, presso il Presidio di Ponente: donna di 97 anni della provincia di Savona; uomo di 82 anni della provincia di Savona.

La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala 3 decessi (Covid-19 ritenuto concausa del decesso): donna, 89 anni, genovese, decesso avvenuto alle 15.30 del 28 marzo, ricoverata presso Pronto Soccorso, con comorbilità; donna, 79 anni, genovese, decesso avvenuto alle 18.35 del 28 marzo, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbilità; uomo, 62 anni, genovese, decesso avvenuto alle 22 del 28 marzo, ricoverato presso S..C. Rianimazione, con comorbilità.

Al Galliera è deceduto nella notte un membro dell’equipaggio della nave Opera di MSC, presente da alcuni giorni nel porto di Genova, che era stato ricoverato all’ospedale Galliera in quanto positivo al coronavirus.

L’Asl 1 comunica che si sono verificati 9 decessi di persone positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore: un uomo di 83 anni, della provincia di Imperia, deceduto questa notte all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate; una donna di 78 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 28 marzo all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate; un uomo di 79 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 28 marzo all’Ospedale di Sanremo; un uomo di 69 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 28 marzo all’Ospedale di Imperia; un uomo di 69 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 28 marzo all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; una donna di 93 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 28 marzo all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate; un uomo di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 28 marzo all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; un uomo di 86 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 28 marzo all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate; un uomo di 80 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 28 marzo all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.

Si segnala inoltre 1 decesso del 27 marzo: una donna di 78 anni della provincia di Imperia, deceduta all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano 4 decessi di pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 28 marzo e le ore 14 di oggi, 29 marzo), si tratta di: un uomo di anni 72, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Massa (MS) e deceduto il 28 marzo; un uomo di anni 70, ricoverato in Rianimazione (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 28 marzo; un uomo di anni 79, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 28 marzo; un uomo di anni 73, ricoverato in Medicina (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Santo Stefano Magra (SP) e deceduto il 29 marzo.