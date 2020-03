Coronavirus, Silp Cgil-Uil Polizia: “Informatevi sui canali istituzionali”

Liguria. La Federazione Silp Cgil-Uil Polizia, in rappresentanza dei tanti poliziotti che si trovano oggi in prima linea per affrontare questa emergenza nazionale, si rivolge ai cittadini che in questo momento, come tutti, sono alle prese con le tante preoccupazioni che ci fanno compagnia in queste lunghe giornate.

“Sappiate che lo Stato è con voi e le forze di polizia – dicono i portavoce della segreteria regionale Liguria -, come tutti i componenti di questa grande macchina, in primis quella sanitaria, sta lavorando per permettere a tutti di riprendere quanto prima le proprie abitudini. Oggi però, caro cittadino, ti chiediamo nuovamente un aiuto affinché tutti i poliziotti, carabinieri, finanzieri, agenti della polizia locale che sono in strada per proteggere la tua salute e la salute di tutti noi possano davvero farlo in sicurezza e salvare più vite possibili”.

“Segui i canali istituzionali di comunicazione sull’emergenza: solo un’informazione trasparente e corretta può aiutarti a comprendere la situazione e darti le indicazioni di cui hai bisogno nel rispetto della salute di tutti; evita di diffondere video, messaggi o altro materiale fuorviante, non ottenuto da fonti ufficiali, che può solo arrecare disagi in chi lo legge. La salute è un bene troppo prezioso per trascurarlo e quando tutto sarà finito – concludono – sarai orgoglioso di aver contribuito, insieme a tutti noi, a salvare un Paese che, senza il tuo aiuto, non ce l’avrebbe fatta!”.