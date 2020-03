Regione. Sopralluogo questa mattina dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone insieme al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini all’ex ospedale Falcomatà della Spezia, messo a disposizione da Comune e adeguatamente allestito e attrezzato dalla Protezione civile per poter accogliere, già da oggi pomeriggio, i primi quattro ospiti in ‘dimissione protetta’ dall’Ospedale Policlinico San Martino.

All’interno della struttura, appena ristrutturata con fondi regionali, si trovano 17 camere. Il comune provvederà alla produzione dei pasti.

Foto 2 di 2



“A tempo di record – afferma l’assessore Giampedrone – abbiamo individuato le strutture che, da ponente a levante, ospiteranno due tipologie di persone: pazienti in ‘dimissione protetta’ dall’ospedale che hanno bisogno di un periodo di assistenza non ospedaliera prima di tornare a casa e persone in quarantena che non possono rimanere al domicilio per mancanza delle idonee condizioni di isolamento. La Protezione civile – prosegue – si farà carico dei servizi alla persona, della cura e pulizia dei locali oltre che della vigilanza esterna. Spetteranno invece al personale sanitario il monitoraggio e le cure necessarie. Oltre all’ex ospedale Falcomatà, dalla prossima settimana saranno disponibili prima, da lunedì, la struttura di Viale Cembrano a Genova con 51 posti e, spero entro il fine settimana, il primo modulo da 25 posti sulla nave ormeggiata in porto a Genova e anche i 50 posti nella Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte. Il mio ringraziamento va a tutto il personale e ai volontari della Protezione civile della Liguria che stanno lavorando senza sosta da settimane per assicurare una risposta adeguata alle necessità che questa emergenza richiede”, conclude Giampedrone.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA