Coronavirus, sciopero dei settori Aerospazio e Difesa: alla Piaggio Aerospace sanificazione dello stabilimento

Villanova d’Albenga. A fronte delle nuove limitazioni previste dal DPCM del 22 marzo 2020, che aggiunge alcuni settori nel decreto approvato non presenti nello schema discusso con le parti sociali tra cui alcune attività dell’Aerospazio e Difesa, le Segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm chiedono che prima dell’avvio delle attività nella giornata di domani lunedì 23 marzo 2020 nelle aziende del settore dell’Aerospazio e Difesa in sede aziendale, si provveda, con le RSU e le RLS all’immediata verifica delle nuove disposizioni ministeriali relative alla natura delle attività essenziali e strategiche, delle relative autorizzazioni prefettizie e se ricorrano le condizioni di sicurezza definite nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020.

“Come sindacato, in questa fase difficile per il nostro Paese, pur nella consapevolezza dell’importanza del lavoro e del settore industriale metalmeccanico per l’intera nazione, abbiamo rappresentato sempre la necessità, rispetto a qualunque altra valutazione, di mettere al primo posto la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori”.

“Qualora si manifestasse l’indisponibilità dell’azienda a questo percorso Fim Fiom Uilm nazionali proclamano 8 ore di sciopero su tutti i turni per la giornata del 23 marzo”.

La protesta, quindi, riguarda anche la Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga, tuttavia secondo le disposizioni aziendali lo stabilimento è stato sottoposto a tre giorni di sanificazione e bonifica: iniziata venerdì scorso, proseguirà sia per tutta la giornata di oggi quanto per quella di domani. I sindacati savonesi stanno monitorando la situazione per garantire la piena sicurezza sanitaria ai lavoratori con la riapertura del sito produttivo per la giornata di mercoledì.