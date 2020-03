Coronavirus, Salvatore e De Ferrari (M5S): “Cancellare la tassa rifiuti alle microimprese”

Regione. “Per far fronte all’emergenza causata dal Coronavirus, questi giorni sono state attuate pesanti limitazioni agli spostamenti di persone e merci sul territorio ligure e nelle Regioni maggiormente interessate dal fenomeno” comunicano la capogruppo regionale e candidata Movimento 5 Stelle Alice Salvatore e il consigliere regionale Marco De Ferrari.

“Va da sé che ora più che mai, le micro, piccole e medie imprese, già pesantemente condizionate dalla congiuntura economica, risentono notevolmente delle suddette misure restrittive. Non a caso, la stessa Confesercenti ha chiesto interventi urgenti a tutela delle imprese liguri: su queste, infatti, l’emergenza avrà indubbiamente una pesante ricaduta. Situazione che potrebbe aggravarsi ulteriormente se l’emergenza dovesse protrarsi nel tempo” aggiungono i politici.

Poi precisano: “Oltre alle linee guida fornite da Confesercenti Liguria, è importante intraprendere azioni concrete, reali, immediate. Alle imprese familiari, alle microimprese, sospendere, ovvero spostare solo temporalmente un debito non serve a nulla. Ci vuole concretezza: cancellare la tassa sui rifiuti a tutte le imprese familiari e alle microimprese“.

“Ancora, attivare agevolazioni per finanziamenti bancari per tutte le pmi liguri. E inoltre attivare un regime di cassa integrazione in deroga per le aziende colpite, senza limiti minimi di accesso relativi al numero di dipendenti impiegati” affermano Salvatore e De Ferrari.

“All’assessore competente Benveduti abbiamo dunque chiesto se e come la Giunta intenda predisporre tutte queste misure. Purtroppo, come sempre, abbiamo avuto risposte fumose e vaghe come diminuire le accise per i carburanti nella logistica. Come se togliere qualche centesimo al pieno di un camion o furgone cambiasse la vita alle aziende in ginocchio. Questo accade perché la Giunta ragionale sempre su massimi sistemi, ha perso completamente il contatto con la realtà. O il solito scaricabarile sul Governo che serve come sempre ad eludere le proprie responsabilità” proseguono i due politici.

Poi concludono: “Le imprese, le famiglie, gli artigiani e agricoltori liguri hanno bisogno di aiuto, di soldi veri: ora”.