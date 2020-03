Coronavirus: i ricoverati salgono a 26, ipotesi dimissioni per la turista di Alassio “paziente zero” della Liguria

Provincia. Ad oggi sono 26 i pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie dell’Asl2 savonese per coronavirus. Lo rende noto l’Azienda Sanitaria Locale nel suo consueto bollettino giornaliero.

Nel dettaglio, presso i reparti di malattie infettive di Savona e Albenga sono presenti ora venti pazienti. Altri sei sono ricoverati in rianimazione.

Al San Martino di Genova sono 17 i ricoverati in malattie infettive e 8 quelli in rianimazione. In giornata i letti di terapia intensiva dedicati a Covid-19 passeranno da 8 a 28 e altri venti ne sono stati aperti all’M3 Monoblocco. Sono tre i pazienti dimessi tra ieri e oggi da malattie infettive, ma c’è un turnover in corso. In totale sono 35 i pazienti transitati fino ad oggi al San Martino.

La direzione sanitaria segnala che 25 posti letto sono stati dedicati alla chirurgia elettiva non rinviabile (oncologici, cardio chirurgia, chirurgia vascolare e urgenze). Di questi 15 sono al quarto piano del Monoblocco, e dieci al sesto piano sempre del monoblocco.

Il professor Bassetti ci segnala che la “paziente zero” della Liguria, ricoverata al San Martino, domani sarà sottoposta a nuovo test in previsione della potenziale dimissione. Si tratta, come noto, di una donna 79enne di Castiglione D’Adda.

Presso l’ospedale di Sanremo, che ricade nel territorio di competenza di Asl1, sono 14 i pazienti positivi al Coronavirus: di questi, dodici sono in malattie infettive e altri due in rianimazione.