Coronavirus, salgono a 22 i decessi: due persone decedute al San Martino di Genova

Regione. Nuovi decessi per coronavirus a Genova. Il triste bilancio di oggi conta tre persone decedute al solo nosocomio del San Martino. Una delle vittime era ricoverata al reparto di Medicina Generale del Monoblocco, anche per infezione da Covid-19: Si tratta di un genovese di 73 anni, con multiple co-patologie. Una volta riscontrata la positività in reparto, il paziente era stato immediatamente isolato e gestito.

Gli altri due decessi riguardano un paziente genovese di origine siciliane ma residente a Genova di 96 anni, ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive, deceduto stanotte alle 3:10 e un paziente carpigiano di nascita ma residente a Genova di 80 anni, presso il reparto Osservazione Breve Intensiva, ubicato all’interno dei percorsi del Pronto Soccorso, deceduto alle 6.45.

Al momento è in corso la sanificazione del reparto di Medicina generale e l’OBI e la profilassi viene fatta per i contatti più diretti che sono stati sottoposti a tampone.

Salgono a 22 al momento le persone decedute in Liguria, un bilancio che si teme possa salire nel corso di questa ennesima giornata di emergenza.

Dal bollettino di ieri risultavano 170 ospedalizzati di cui ce ne sono 54 ricoverati in terapia intensiva, 16 in più rispetto a ieri. Nell’Imperiese sono 18 i ricoverati (2 in terapia intensiva), nel Savonese 36 (di cui 8 in terpia intensiva), al San Martino 51 (di cui 24 in terapia intensiva), all’Evangelico 18 (di cui 24 in terapia intensiva), al Galliera 21 (di cui 5 in terapia intensiva), solo un paziente nel Tigullio e 25 nello Spezzino (di cui 7 in terapia intensiva). Sono 156 i contagiati tenuti in isolamento a domicilio.

