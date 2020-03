Coronavirus, sale la curva del contagio: in Liguria 713 pazienti positivi, compreso un bimbo

Liguria. Sono 713 i pazienti positivi al coronavirus in Liguria. Lo rende noto la Regione nel suo consueto bollettino giornaliero.

Gli ospedalizzati sono al momento 401 e cioè 73 in più di ieri. Di questi, sono 85 i pazienti in terapia intensiva (cioè 12 in più di ieri).

I ricoverati sono così suddivisi: in Asl1 sono 46 (dei quali 8 in terapia intensiva); in Asl2 sono 60 (dei quali 13 in terapia intensiva); in Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo sono 6, a Villa Scassi sono 37 (dei quali 8 in terapia intensiva) e al Micone di Sestri ponente è uno solo; in Asl4 sono 18 (dei quali 4 in terapia intensiva); in Asl5 sono 39 (dei quali 10 in terapia intensiva); al San Martino sono 105 (dei quali 24 in terapia intensiva); al Galliera sono 41 (dei quali 10 in terapia intensiva); all’Evangelico sono 48 (dei quali 8 in terapia intensiva). Ricoverati a domicilio sono 329 (cioè 75 in più di ieri).

Oggi dalla Asl 4 è stato trasferito al Gaslini di Genova una bambina covid positivo. La bambina di 15 mesi si trovava all’ospedale di Lavagna. Presentava alcuni sintomi sospetti, perciò è stata sottoposta a tampone dai medici del nosocomio tigullino e al primo test è risultata positiva. In attesa di ulteriori verifiche si è comunque deciso per il trasferimento della piccola paziente al Gaslini di Genova. Al momento la piccola, di 15 mesi, sta bene e ha solo tosse. Si tratta del primo caso di contagio su un minore, per di più così di età così giovane.

I pazienti clinicamente guariti (ma che restano positivi e sono a casa) sono 54 e cioè 12 in più di ieri.

I pazienti in sorveglianza attiva in Asl1 sono 292; in Asl2 sono 325; in Asl3 sono 287; in Asl4 sono 352; in Asl5 sono 450. Il totale è di 1.706 pazienti.

I deceduti sono 60 e cioè 10 più di ieri (in più ci sono sempre i due tamponi effettuati su cadavere).