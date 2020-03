Coronavirus, sale il numero dei contagiati in Liguria. La Regione pronta ad aumentare i posti in terapia intensiva

Liguria. Continua a crescere il numero dei contagiati dal virus Covid-19 nella nostra regione, come previsto dal calcolo della curva di contagio prevista nei giorni scorsi dal comitato tecnico-scientifico di Regione Liguria.

In tutto il territorio regionale sono 101 i positivi al coronavirus (cioè 30 in più rispetto a ieri) dei quali 75 sono ospedalizzati. Tra questi 17 sono in terapia intensiva (quindi 6 in più rispetto a ieri) mentre il numero dei decessi è salito a 9, con un morto all’evangelico di Voltri e uno a Imperia.

I 75 ospedalizzati sono suddivisi in 11 unità presso l’Asl1 di Imperia, 21 nell’Asl2 savonese, 21 presso il San Martino, 2 all’Evangelico e 7 al Galliera di Genova mentre 13 sono i casi seguiti presso Asl5 di La Spezia. Sono invece 26 i malati che stanno seguendo la terapia a domicilio. Sono 8 i pazienti dimessi.

“La curva del virus sta seguendo quella delle previsioni del comitato tecnico-scientifico – ha detto il governatore Giovanni Toti – Stiamo cercando di schiacciare l’onda dell’epidemia e la cosa sta abbastanza riuscendo. Ma molto dipende dai comportamenti individuali delle persone e da quanto ci aiutano. Noi abbiamo già predisposto l’espansione del nostro sistema sanitario per garantire a tutti la terapia più adeguata, specie per i casi più gravi. Contiamo entro fine settimana di aumentare i letti di terapia intensiva per i casi più gravi. E stiamo predisponendo un piano per la media intensità di cura (malattie infettive) con ulteriori posti aggiuntivi dedicati ai pazienti positivi al Covid 19”.

In particolare, per quanto riguarda la terapia intensiva (Uti) nei prossimi giorni saranno resi disponibili su tutto il territorio fino a 75 posti dedicati a pazienti con coronavirus. Di questi, 11 saranno in Asl1, 15 in Asl2, 8 all’Evangelico, 28 all’ospedale policlinico San Martino, 2 all’ospedale Galliera, 6 all’ospedale di Sestri Levante e 5 all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Se necessario, i posti dedicati Covid-19 nei reparti di terapia intensiva potranno aumentare nelle settimane successive fino a 88, suddivisi nei diversi ospedali (12 dei quali al San Martino).

Per quanto riguarda i reparti di media intensità, è previsto che nei prossimi giorni siano individuati fino a 224 posti. Di questi, 33 in Asl1, 58 in Asl2 (tra Albenga e Savona), 50 all’ospedale Evangelico, 30 al San Martino, 25 all’ospedale Galliera, 28 all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Se necessario, è prevista l’ulteriore attivazione nelle settimane successive di 35 posti dedicati all’ospedale Micone di Sestri Ponente.