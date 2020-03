Coronavirus, sale a sette il numero delle vittime a Borghetto, l’ultimo è un barista di 58 anni

Borghetto Santo Spirito. Nuova vittima del Covid-19 a Borghetto, dove sono in tutto sette le persone decedute a causa della pandemia. Si tratta di Giuseppe “Pippo” Spalla, 58 anni, molto noto per la sua attività di barista, che non è riuscito a sconfiggere il coronavirus.

Gestore del Bar Ponente di corso Vittorio Veneto, la sua morte ha scatenato decine di messaggi di cordoglio da amici e conoscenti, increduli che questa “guerra” si sia portata via l’ennesima persona nonché concittadina.

Borghetto è uno dei Comuni più colpiti dall’emergenza sanitaria, per questo motivo sono in corso da parte dell’Amministrazione comunale numerose operazioni di sanificazione di strade, marciapiedi e bidoni, nonché proseguono controlli serrati anche da parte della Polizia locale per invitare la gente a restare in casa il più possibile.