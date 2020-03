Coronavirus, sale a 434 il numero dei casi positivi: 27 i decessi dall’inizio dell’emergenza

Regione. Sono 434 (108 in più rispetto a ieri) i casi positivi di coronavirus in Liguria. Di questi, 275 sono ospedalizzati mentre 107 sono al proprio domicilio. I decessi sono ad oggi complessivamente 27 (esclusi i due tamponi positivi su salme). A comunicarlo, in una nota, è la Regione Liguria.

Il numero di pazienti positivi totali è pari a 434. Di questi gli ospedalizzati sono complessivamente 275, divisi tra Asl1 – 28 (di cui 6 in Terapia Intensiva); Asl2 – 43 (12 in Terapia Intensiva); Asl 3 – Colletta di Arenzano – 2; Asl 3 – Villa Scassi – 15; Asl4 – 4 (2 in Terapia Intensiva); Asl5 – 26 (8 in Terapia Intensiva); San Martino – 66 (19 in Terapia Intensiva); Galliera – 62 (7 in Terapia Intensiva); Evangelico – 29 (8 in Terapia Intensiva); Altri reparti ospedalieri – 52

Al domicilio si trovano complessivamente 107 persone positive al Covid-19 (49 in meno rispetto a ieri)

Le persone in sorveglianza attiva sono, in totale, 1.504, di cui: Asl 1 – 230; Asl 2 – 374; Asl 3 – 209; Asl 4 – 238; Asl 5 – 453.

“Una crescita che i aspettavamo” ha commentato il governatore Toti ma il sistema sanitario ligure al momento regge: “Oggi abbiamo una sessantina di persone in terapia intensiva e abbiamo ancora posto perché per fortuna ci sono anche delle dimissioni”.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA