Coronavirus, rinvio per la tassa di soggiorno nelle Albisole

Albisole. Rinviata a data da destinarsi l’applicazione dell’imposta di soggiorno nelle Albisole, inizialmente introdotta con inizio dal 1 aprile di quest’anno.

“Facendo seguito a quanto emanato con il DPCM del 9 marzo 2020, avendo pertanto dovuto annullare gli incontri previs= con i sogge> deputa= alla riscossione delle somme derivate da imposta di soggiorno quali, gestori di stru?ure alberghiere/extralberghiere, agenzie immobiliari e proprietari di appartementi ad uso turistico non potendo quindi garantire la

necessaria e dovuta informazione e formazione a tutti gli interessati all’argomento, le amministrazioni comunali di Albissola Marina e Albisola Superiore, a seguito di una riflessione condivisa da sindaci, assessori e consiglieri al Turismo e Commercio comunicano la loro decisione di rinviare l’introduzione dell’imposta di soggiorno”.

Così recita il testo congiunto degli assessori a Turismo e Commercio, Luca Ottonello per Albisola Superiore, e Enrico Schelo9o Laura Forzano per Albissola Marina: “Nella consapevolezza che il comparto turistico riveste un’importanza fondamentale della nostra realtà territoriale e l’attuale situazione potrebbe gravare sulle aziende e famiglie che operano in questo comparto, questa sospensione ci sembra un gesto concreto e doveroso nei confronti degli operatori turistici del nostro territorio che sono impegnati oggi ad arginare le conseguenze economiche derivante dell’emergenza legata al Coronavirus, confidando di tornare al più presto alla normalità”.

“Auspichiamo fortemente che gli italiani e gli amanti delle nostre città decidano di trascorrere le vacanze pasquali ed estive da noi e che con il loro piccolo contributo ci aiutino a valorizzare il nostro prezioso territorio” concludono gli assessori delle Albisole.