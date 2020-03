Coronavirus: riceve 200 mascherine dalla Cina, Rodolfo Pio le dona alla croce bianca di Alassio

Alassio. Riceve 200 mascherine in dono dalla Cina, ma ne tiene solo una manciata per se e per la sua famiglia, per donare poi tutte le altre alla croce bianca di Alassio.

Una storia bellissima che giunge dalla città del Muretto e che ha visto protagonista l’alassino Rodolfo Pio.

A raccontare la storia è stata la figlia dell’uomo, Ottavia, che ha spiegato: “Mio papà ha ricevuto una mail da un signore cinese che aveva conosciuto 15 anni prima. Da allora non lo aveva piú sentito, fino a pochi giorni fa”.

“È stato lui a contattare mio padre, inviandogli una mail per palesare la sua intenzione di aiutarci nonostante la grandissima distanza geografica”.

“E cosí, a sue spese e senza volere nulla in cambio, ci ha inviato dalla Cina circa 200 mascherine. Questi sono i fatti che contano, gli aiuti concreti, di una persona dal cuore buono”.

“E mio papà, a sua volta, ha deciso di donarle alla croce bianca di Alassio, tenendone solo qualcuna per noi della famiglia. È bellissimo che in una situazione così critica, ci sia tanta empatia e umanità. Grazie di cuore Mr. Chen”, ha concluso la ragazza.