Coronavirus, raccolte fondi per le pubbliche assistenze: “Ci servono mascherine, aiutateci ad aiutare”

Savona. L’emergenza Coronavirus non sta mettendo a dura prova solo i cittadini, le istituzioni e gli ospedali, ma anche i soccorritori delle pubbliche assistenze. Infatti spesso i militi si trovano a dover affrontare l’emergenza con i Dpi (dispositivi di protezione individuale) che scarseggiano. Su tutti le famigerate mascherine Ffp2 e Ffp3.

Nonostante questo il presidio del territorio non manca e le iniziative a favore delle persone più deboli nemmeno, come il servizio di spesa a casa per gli anziani che le croci, da Albissola a Savona passando per Noli e Spotorno, hanno messo a disposizione. Per fare tutto ciò, però, serve un contributo da parte di tutti. Ecco, dunque, l’idea di lanciare delle raccolte fondi per poter acquistare soprattutto le mascherine.

“Come Pubblica Assistenza siamo impegnati nel fronteggiare l’emergenza Covid-19. Come è noto a tutti i dispositivi di protezione individuale sono più difficili da reperire e il loro costo è lievitato; sono per noi indispensabili per poter operare in piena sicurezza e per garantire la salute dei nostri pazienti”, l’appello della Croce Bianca di Savona. Chiunque voglia sostenerla può farlo cliccando qui.

Identica raccolta fondi anche da parte della Croce Bianca di Spotorno: “Per fronteggiare questa emergenza, e per poter proseguire al meglio l’attività di volontariato che dal 1967 è vicina agli spotornesi tutti i giorni H24, la pubblica assistenza spotornese ha avviato una campagna donazioni alla quale si può partecipare con un semplice click”. Per sostenere la pubblica assistenza spotornese cliccare qui.

Sulla stessa linea anche la Croce Bianca di Albenga, che rischia di non poter più garantire il servizio: “Siamo la Croce Bianca di Albenga, vista l’emergenza Codiv-19 che stiamo attraversando vi chiediamo un piccolo aiuto per comprare i dispositivi di protezione (maschere, guanti, tute e occhialini) per il personale e per i pazienti che trasportiamo. Le scorte ormai sono minine e una volta finite non riusciremo più a garantire il servizio. Non vi chiediamo molto ma una piccola mano”. Per sostenere la pubblica assistenza ingauna cliccare qui.

Tra le altre pubbliche assistenze che hanno avviato una raccolta fondi si segnala anche l’Associazione Pietra Soccorso: “Siamo la Pubblica Assistenza Pietra Soccorso Onlus, servizio di ambulanze impegnate nell’emergenza Covid-19. Vi chiediamo aiuto con le vostre offerte per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale e per i pazienti, che scarseggiano a fronte di questa emergenza e quei pochi che si trovano hanno costi elevati. Inoltre in base all’obbiettivo raggiunto vorremmo acquistare un macchinario per la sanificazione delle ambulanze, per poter lavorare in massima sicurezza”. Per effettuare una donazione alla pubblica assistenza pietrese cliccare qui.

Ma oltre a lanciare una raccolta fondi, le diverse pubbliche assistenze hanno anche aderito a un’iniziativa per dimostrare la loro presenza sul territorio e la vicinanza alla popolazione. Spotorno e Noli infatti avranno un servizio di spesa a casa per le persone che non possono contare su un nucleo familiare, principalmente anziani. Il servizio è gratuito e, per i due comuni del golfo dell’isola, basterà semplicemente che il cittadino sia residente lì.

La Croce d’Oro di Albissola Marina ha avviato un progetto simile, chiamato “Telefono d’Oro” e attivo 24 ore su 24. Il servizio è “riservato preferenzialmente alle persone con più di 75 anni di età che dimorano all’interno delle aree di pertinenza comunale, finalizzato alla limitazione di esposizioni pericolose in ambienti esterni alle abitazioni. Il progetto si concretizza attraverso l’attivazione di un numero di telefono dedicato, il 392 927.82.72”.