Coronavirus, quasi raddoppiati i pazienti ricoverati negli ospedali savonesi

Liguria. Sono attualmente 15 i pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri dell’Asl2 con infezione da Covid-19. Lo rende noto l’Azienda Sanitaria nel suo bollettino quotidiano. Ieri i ricoverati erano otto.

Presso il reparto malattie infettive di Savona si trovano: una donna di 74 anni di Castiglione d’Adda ricoverata dal 29 febbraio 2020 tramite 118, in miglioramento; un uomo di 79 anni di Pizzighettone ricoverato dal primo marzo tramite 118, stazionario; un uomo di 45 anni della provincia di Savona ricoverato dal 7 marzo tramite118, stazionario; un uomo di 76 anni della provincia di Savona ricoverato dall’8 marzo tramite 118, stazionario; un uomo di 55 anni della provincia di Savona ricoverato dall’8 marzo tramite 118, stazionario.

Presso il reparto malattie infettive dell’ospedale di Albenga ci sono: una donna di 75 anni della provincia di Savona ricoverata il 6 marzo tramite pronto soccorso, in condizione critica; una donna di 76 anni di Aosta ricoverata l’8 marzo tramite pronto soccorso, stazionaria; un uomo 90 anni di Alessandria, ricoverato il primo marzo tramite altro reparto, stazionario; un uomo 83 anni della provincia di Savona, ricoverato il 6 marzo tramite triage dedicato, in condizione critica; una donna di 83 anni di Maleo (LO) ricoverata il 29 febbraio tramite 118, in miglioramento; un uomo 61 anni di Alessandria, ricoverato il primo marzo tramite 118, stazionario; un uomo di 73 anni della provincia di Savona ricoverato il 29 febbraio proveniente da altro reparto, in miglioramento; un uomo di 58 anni della provincia di Savona ricoverato il 7 marzo tramite triage dedicato, stazionario; un uomo di 54 anni della provincia di Savona ricoverato il 6 marzo tramite 118, stazionario; un uomo di 81 anni della provincia di Savona ricoverato il 6 marzo tramite triage dedicato, in condizione critica.

Alle 13 di oggi i pazienti positivi al Coronavirus (Covid-19) ricoverati all’ospedale di Sanremo sono 9. Il numero risulta invariato rispetto a ieri. Tra di loro ci sono una donna di 51 anni, della provincia di Savona, ricoverata dal 1 marzo nel reparto di malattie infettive, in buone condizioni di salute; un uomo di 73 anni della provincia di Savona, ricoverato dal 4 marzo nel reparto di malattie infettive, in discrete condizioni di salute.

Presso il reparto di malattie infettive del Galliera di Genova, invece, ci sono cinque pazienti. Tra di loro un uomo di 55 anni, di Andora, con notizia di contatti con persone provenienti da regioni del nord, ricoverato dal 5 marzo al Galliera, trasferito da Savona, in discrete condizioni di salute; una donna di 70 anni, di Varazze, con notizia di contatti con persone provenienti da regioni del nord, ricoverata dal 5 marzo al Galliera, trasferita da Savona, in buone condizioni di salute.