Coronavirus, prosegue la raccolta fondi per la Croce Rossa di Loano: “Aiutateci ad aiutare”

Loano. Prosegue la raccolta fondi della CRI Loano per l’acquisto degli indispensabili presidi di protezione per l’emergenza covid19, è stata superata la cifra di 6.000 euro grazie a decine di grandi e piccole donazioni di tanti cittadini.

La raccolta fondi va avanti, sia tramite la piattaforma “Gofundme” sia tramite bonifico su conto dedicato Iban, l’emergenza è purtroppo ancora in corso e le necessità di presidi per il personale della CRI, che opera con più squadre 24 su 24, resta una priorità.

La Croce Rossa Italiana Comitato di Loano con il lavoro dei suoi volontari e dipendenti sta garantendo i seguenti servizi: ambulanza h24 per il trasporto Codiv19; soccorso sanitario urgente (servizio 118) sul territorio di Loano e dei Comuni limitrofi; servizi secondari, di trasporto al domicilio e tra aziende ospedaliere; servizio “Pronto Farmaco” per anziani, persone fragili e immunodepressi.

“Come utilizzeremo le donazioni: ogni donazione che riceveremo sarà investita giornalmente nell’acquisto di attrezzature e dispositivi di protezione (mascherine, maschere pieno facciali, guanti, camici, ecc) disinfettante, gel mani igienizzante per il nostro personale. Questo ci consentirà di effettuare i servizi in sicurezza sia per noi che per i nostri pazienti” affermano dalla CRI loanese, che rilancia: “Aiutateci ad aiutare”.

Per continuare la raccolta fondi: Iban – IT57G0311149430000000000209.