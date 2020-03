Coronavirus, per evitare le code a Cairo Salute le ricette si distribuiranno in teatro

Cairo Montenotte. Amministrazione comunale e Cairo Salute al lavoro per trovare una soluzione alle lunghe code di pazienti che sostano in questi giorni davanti alla struttura sanitaria, dovendo rispettare le norme anti contagio del coronavirus.

“Il referente del presidio, il medico Amatore Morando, ha chiesto un sostegno al Comune e ci stiamo attivando per consentire la consegna delle ricette preparate dai medici di base nel foyer del teatro Chebello, che in questo periodo non viene utilizzato in questo periodo – spiega il sindaco Paolo Lambertini – In attesa che tutti vengano istruiti sulle modalità di fruizione della ricetta elettronica (che dallo studio medico è direttamente visibile nella farmacia scelta dal paziente), verrà deciso un orario giornaliero in cui ritirare le indicazioni terapeutiche nei locali di piazza della Vittoria, nel rispetto, ovviamente, della privacy”.

Ecco quindi un modo per evitare che molti utenti sostino al di fuori di Cairo Salute per parecchio tempo in attesa del loro turno. Se l’esigenza sarà quella di avere una o più ricette, e non quella di essere visitati, il paziente inserirà la richiesta nella casella presente all’ingresso della struttura, e andrà poi nei giorni successivi a ritirare il documento nel teatro. “Questo servizio sarà presto disponibile grazie al prezioso contributo dei volontari cairesi iscritti alle nostre associazioni”, conclude il sindaco.