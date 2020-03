Coronavirus, Pasa (Cgil): “La salute viene prima ed è la condizione per produrre”

Provincia. “Il nostro messaggio è chiaro. La prosecuzione delle attività produttive di qualsiasi genere potrà avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”. E’ questo che il messaggio lanciato da Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil.

“Finalmente le lavoratrici e i lavoratori ma più in generale ‘il lavoro sembrano essere ritornati centrali per il Governo – spiega – Auspico che se lo ricordino anche dopo questo tremendo momento che il nostro Paese sta passando. Nel suo intervento, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha lodato l’impegno dei lavoratori, in questa fase così complessa per il paese, definendoli come giusto che sia “colonne portanti su cui si regge l’intero paese” .

“Questa mattina, presso la presidenza del consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il governo e le parti datoriali un protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. L’accordo consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Nell’accordo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze a livello aziendale o territoriale per garantire una piena ed effettiva tutela della loro salute. Per questo è importante che in tutti i luoghi di lavoro si chieda una piena effettività dell’intesa che è stata raggiunta”.

“Importante è la sottoscrizione del testo da parte del governo che, per quanto di sua competenza, favorirà la piena attuazione del protocollo. È un risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. La salute di chi lavora è per noi un’assoluta priorità che deve precedere qualunque altra considerazione economica o produttiva. La salute viene prima ed è la condizione per produrre. Non è possibile fermare il Paese, ma è importante che affrontiamo l’emergenza dando sicurezza a chi lavora”.

“Bisogna quindi distinguere l’essenziale (come sanità, alimentare e servizi pubblici) da ciò che è rinviabile. Il sindacato chiede di mettere in sicurezza tutti i lavoratori, fornendo strumenti adeguati nel più breve tempo possibile: In pochi giorni le protezioni a chi lavora devono essere date. Dobbiamo essere certi che entro breve si possano avere produzioni essenziali sicure. Un segnale importante per il mondo del lavoro, infine, potrebbe essere la disposizione di chiudere i centri commerciali e i supermercati la notte, il sabato e la domenica. Sarebbe non solo una segnale, ma una norma di prevenzione.

Infine Cgil, Cisl e Uil di Savona lo scorso 12 marzo hanno scritto” una lettera al Prefetto di Savona in cui sottolineano le difficoltà che continuiamo a riscontare nel nostro territorio su questo delicatissimo tema chiedendo al governo del territorio un sollecito intervento anche nei confronti delle associazioni datoriali che rappresentano le imprese. La prosecuzione delle attività produttive di qualsiasi genere potrà avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”, conclude Pasa.