Coronavirus paralizza la stazione di Savona, bloccata la circolazione ferroviaria

Savona. Disinfestazione in corso all’interno della stazione di Savona per allarme Coronavirus, con conseguente caos su tutta la linea ferroviaria (ora “sbloccata”).

I treni sono stati bloccati per poco più di un’ora. A decretare lo stop la decisione di sanificare gli ambienti del capostazione. Nessun caso positivo tra chi lavora nell’ufficio dirigenti movimento, ma si è deciso ugualmente di effettuare una disinfezione preventiva dopo che alcune voci avevano fatto temere un possibile rischio.

L’assenza di personale in sala ha comportato ovviamente il blocco di tutti i treni in entrata e in uscita dalla stazione di Savona, con evidenti ripercussioni su tutto il sistema ferroviario e suscitando così la reazione di diversi pendolari, che hanno palesato il proprio malumore per lo “stop improvviso”, difficilmente prevedibile, ma che è stato comunque mal digerito da alcuni.

Fortunatamente, però, alle 14,52, la situazione è ritornata ad apparente normalità e i convogli coinvolti, seppur con diversi minuti di ritardo, sono ripartiti.