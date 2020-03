Coronavirus, operazioni ed esami a singhiozzo? Asl 2: “La priorità è contenere l’epidemia, grande sforzo di tutto il personale”

Provincia. Chiuse o a singhiozzo le sale operatorie degli ospedali savonesi della Asl 2? Si, in parte è così e la conferma arriva dalla stessa azienda sanitaria che precisa in merito all’emergenza, senza precedenti del coronavirus. Lo spunto è offerto da alcune segnalazioni arrivate alla nostra redazione da parte di pazienti in cura o utenti in attesa di un esame specialistico e o di un intervento che era stato programmato prima dell’arrivo improvviso del Covid-19, che ha costretto ad una task force sanitaria tutto il personale medico, paramedico e infermieristico.

Un paziente di Villanova d’Albenga scrive sulla chiusura del MIOA e quindi anche dell’ortopedia settica all’ospedale di Albenga a causa del coronavirus: “In pratica chi è in lista di attesa come il sottoscritto deve procrastinare a “data da destinarsi”. Che bella soluzione che hanno studiato, reparto allertato e “sotto la coda” a chi ha altre patologie. Nella fattispecie, nei mesi scorsi, avevo provato a chiedere, per motivi miei, di essere operato altrove, non c’è verso, devo per forza recarmi lì. E adesso? Correre dietro l’emergenza va bene, ma la soluzione non può essere bloccare tutti gli altri pazienti…” afferma.

“Capiamo le esigenze dei pazienti, dei cittadini e dell’utenza, tuttavia anche loro devono comprendore la straordinaria emergenza che la nostra azienda sanitaria sta affrontando, h24: il coronavirus ha costretto a modifiche e cambiamenti drastici, in particolare per il nostro personale che sta compiendo uno sforzo incredibile” sottolinea la Asl 2 savonese.

“Per contenere il virus è stata scelta e adottata una risposta forte, in termini di prevenzione e azione sanitaria e tante nostre risorse sono state dislocate per arginare altri possibili contagi e bloccare la propagazione del Covid-19 che può avere un impatto devastante sulla popolazione”.

“L’organico è stato spostato nei pronto soccorso e, ad esempio, ad Albenga si è di fatto potenziato come “reparto speciale” per le malattie infettive”.

“Speriamo tutti di tornare al più presto alla normalità ma ora la priorità assoluta rimane contenere la diffusione dell’epidemia secondo il piano straordinario stabilito anche a livello governativo oltre che da Alisa e dalla Regione Liguria”.

“Le sale operatorie sono operative solo per i casi estremamente gravi e che non possono attendere la normale programmazione, così come certi esami specialistici o altri normali servizi sanitari” conclude la Asl 2 savonese.