Coronavirus, nuovo respiratore per Asl2: Olimpia Savona 5 lancia raccolta fondi per l’acquisto

Savona. La Asd Olimpia Savona 5 ha deciso di promuovere una raccolta fondi destinata all’acquisto di un respiratore polmonare pressometrico destinato al Dipartimento Anestesia e Rianimazione Levante della Asl2 savonese.

“L’apparecchiatura, che ha un costo di circa 2.700 euro, – hanno spiegato da Olimpia Savona 5. – è già stata reperita nel sud Italia e contiamo di poterla consegnare giù velocemente possibile, essendo il tempo in questo momento prezioso per aiutare le perone e gli operatori sanitari”.

Un gesto di solidarietà concreto in memoria di Massimo Pantusa, storico membro dell’associazione sportiva savonese: “La raccolta si svolge in stretta collaborazione con la famiglia Pantusa, che con la Asd si renderà garante del progetto e in contrazione con la direzione generale dell’Asl2 si intende dare memoria del compianto Massimo alla generosità e alle doti umane con cui ha condiviso le finalità dell’Asd stessa”.

“Le persone devono riuscire ad esprimere le proprie potenzialità e metterle al servizio degli altri e per trascinare chi resta indietro. Pensare con il noi e non più con l’io del proprio ego. L’obiettivo di riuscire a trovare un respiratore sembrava irrealizzabile. Comprare per donare alla comunità e agli operatori sanitari, che si stanno adoperando per sopperire a molteplici difficoltà non solo sanitarie, ma spesso anche logistiche, sembrava difficile”.

“La determinazione ad onorare la memoria di Massimo però, ci ha dato la forza di superare tutte le difficoltà, proprio come abbiamo sempre cercato insieme a lui di motivare chi era in difficoltà, perché emarginato dalla società dell’egoismo e arrivismo. La speranza, è che questa brutta storia sia utilizzata dalla gente come un’opportunità di crescita, nella consapevolezza che molte cose della nostra vita dovranno essere riconfigurate, le priorità cambiate”.

“Questa raccolta fondi rappresenta non solo l’opportunità di dare un contributo concreto per fornire una goccia in un mare di bisogno, ma anche per ricordare a tutti che qualsiasi gesto, anche il più piccolo, è indispensabile”, hanno concluso da Olimpia Savona 5.

Di seguito l’Iban attraverso il quale è possibile fare la donazione: IT87D3608105138256552656576. Per informazioni: Marco Peluffo, 347.8767183.