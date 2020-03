Coronavirus, nuovo flash-mob da finestre e balconi: applausi per ringraziare medici ed infermieri degli ospedali

Provincia. Inviti a tenere duro, a non mollare e a resistere come “Forza italiani, ce la faremo”. E poi un lungo, lunghissimo applauso dedicato anche e soprattutto a chi, con il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno a mantenere viva la speranza che tutto questo possa passare in fretta e che le cose possano tornare quanto prima alla normalità: medici ed infermieri degli ospedali.

Oggi alle 12 a Savona ed in tante altre città della nostra provincia centinaia di persone si sono affacciate ai balconi ed alle finestre delle loro per partecipare ad un flash-mob (il secondo in due giorni) promosso per ringraziare “tutti coloro che stanno lavorando per noi negli ospedali” ed anche per incoraggiare gli italiani costretti a restare in casa.

Una manifestazione di speranza e di ottimismo che può fungere anche da esercizio di auto-aiuto per superare i disagi di questi giorni di “reclusione forzata” reincontrando i nostri vicini di casa, a loro volta costretti a stare al chiuso.

Giusto ieri sera alle 18 si era tenuto il “Flashmob sonoro!”, nato per “rompere il silenzio” delle città durante questi giorni di emergenza sanitaria.