Coronavirus, nuova ordinanza a Ceriale su Cosap e parcheggi

Ceriale. L’amministrazione comunale di Ceriale sta assumendo, come anticipato nei giorni scorsi, alcune iniziative “al fine di agevolare i cittadini in questo momento di grosse difficoltà”.

“In attesa di assumere azioni ancora più importanti a sostegno dell’economia locale, abbiamo deciso di dare priorità a scadenze immediate quali la Cosap con il posticipo dei versamenti previsti (ricordo che in prospettiva stiamo valutando anche una riduzione della tassa sul suolo pubblico). Inoltre abbiamo deciso la sospensione del limite temporale per le zone di parcheggio a disco orario”.

“Ricordiamo, infine, che sono in corso controlli della polizia municipale per far rispettare le restrizioni previste su spostamenti e movimenti nel territorio comunale. L’invito è sempre quello di rimanere a casa e uscire solo per esigenze lavorative certificate e per le urgenze”.

“La nostra amministrazione, assieme alle autorità competenti, continua il monitoraggio sulla situazione riguardante l’emergenza sanitaria in atto. Ad ora, nel nostro comune, abbiamo 8 persone in isolamento domiciliare, in quanto venuti a contatto con casi positivi al Covid-19 registrati in altre località: una misura di carattere preventivo, tutti stanno bene e non presentano sintomi riconducibili al coronavirus”.

“Per tutte le altre comunicazioni ricordiamo di seguire la nostra pagina Facebook”.