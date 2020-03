Coronavirus, non si fermano i decessi. Oltre 100 totali in Liguria: 6 morti in un giorno nel savonese

Regione. Altra giornata nera per la Liguria e, in questo caso, in particolare per la Provincia di Savona dove si contano ben 6 decessi solo nell’ultime 24 ore. Al momento, in base ai bollettini quotidiani di Asl e dagli ospedali, il bilancio ha ampiamente superato le 100 vittime in Liguria dall’inizio dell’emergenza.

Di seguito il bollettino dell‘Asl2 con 6 decessi.

Presidio di Ponente

– Uomo di 85 anni della provincia di Savona;

– Uomo di 66 anni della provincia di Savona;

– Donna di 91 anni della provincia di Savona;

– Uomo di 74 anni della provincia di Savona;

– Donna di 89 anni della provincia di Savona.

Presidio di Levante

Uomo 67 anni della provincia di Savona.

Questo il bollettino diffuso dall’Asl1, dove sono deceduti 4 pazienti positivi al Covid-19:

– Una paziente di 93 anni, della provincia di Imperia, deceduta nella serata del 19 marzo. Era ricoverata dal 18 marzo all’Ospedale di Imperia;

– Un paziente di 87 anni, originario del Piemonte, deceduto questa mattina. Il paziente era ricoverato dal 12 marzo nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo;

– Una paziente di 86 anni, della provincia di Imperia, deceduta questa mattina. Era ricoverata dal 16 marzo nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo;

– Un paziente di 91 anni, originario del Piemonte, deceduto questa mattina. Era ricoverato dal 17 marzo all’Ospedale di Imperia.

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Galliera ha segnalato 2 decessi per i quali il Covid-19 è stato ritenuto concausa:

– Uomo, 64 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 20.20 del 19 marzo, ricoverato presso S.C. Rianimazione, con comorbità.

– Uomo, 87 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 21.30 del 19 marzo, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

La Direzione sanitaria e la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Asl 5 segnalano 4 decessi di pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 19 marzo e le ore 14 di oggi, 20 marzo), si tratta di:

– una donna di anni 77, deceduta ieri, 19 marzo, nel reparto di Medicina interna (ospedale Sant’Andrea) e residente nel Comune di Levanto

– un uomo di anni 77, deceduto oggi, 20 marzo, nel reparto di Malattie Infettive e residente nel Comune di Beverino

– un uomo di anni 54 deceduto oggi, 20 marzo, nel reparto di Rianimazione (ospedale Sant’Andrea) e residente nel comune di La Spezia

– un uomo di anni 67, deceduto oggi, 20 marzo, nel reparto di Pneumologia (ospedale Sant’Andrea) e residente nel comune di Sarzana

Inoltre, è pervenuto in data di oggi, 20 marzo, il risultato del tampone positivo al COVID-19 di una donna di anni 72, deceduta il 17 marzo nel reparto di Medicina d’Urgenza (ospedale Sant’Andrea) e residente nel comune di Vezzano ligure.

Infine, sono 3 i decessi riscontrati all’ospedale San Martino di Genova:

– una paziente nata e residente a Genova di 81 anni, deceduta presso il Padiglione 12 alle 04:00 di stamani;

– un paziente nato in provincia di Caserta ma residente a Genova di 72 anni, presso la Rianimazione del 3° piano del Monoblocco, deceduto oggi alle 12:00;

– un paziente nato e residente a Genova di 68 anni, presso la Rianimazione del Monoblocco – 3° piano.

Ad ora sono: 37 i ricoverati in Malattie Infettive, 33 in Rianimazione, 30 al Padiglione 10, 18 al Padiglione 12.

A partire da lunedì, sempre al San Martino, è stato attrezzato un servizio dell’Ospedale, dal reparto di Gestione del Rischio Clinico e della Qualità (dott. Orengo), che permetterà a due infermieri specificatamente formati e attrezzati di DPI, di raggiungere le dimore dei professionisti risultati positivi al primo tampone, per una nuova rilevazione, accompagnati da un autista del servizio interno, anch’esso munito di DPI. L’obiettivo è di constatare l’eventuale negatività dei professionisti, nel rispetto dei tempi della patologia, per riaverli nuovamente in servizio in struttura.