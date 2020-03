Coronavirus: nella diocesi di Savona stop a celebrazioni, al catechismo e a riunioni e incontri

Savona. Anche la diocesi di Savona-Noli si uniforma alle decisioni che la regione ecclesiastica ligure, tramite l’ufficio regionale per le comunicazioni sociali, ha diramato oggi in ottemperanza alle disposizioni delle autorità pubbliche competenti sul continuo mutamento della situazione socio-sanitaria causata dall’emergenza Covid-19.

Quindi, anche nei locali e nelle opere parrocchiali di tutto il territorio della diocesi, vengono sospesi incontri, iniziative, riunioni che coinvolgano un significativo numero di persone. In particolare, l’attività catechistica ed educativa è sospesa fino al giorno in cui riapriranno le scuole, ossia il 15 marzo.

Per quanto riguarda le messe e le altre celebrazioni liturgiche, per la provincia di Savona e la diocesi di Savona-Noli valgono fino all’8 marzo le già annunciate disposizioni del decreto del Governo del 1° marzo scorso: le uniche celebrazioni con concorso di popolo concesse sono nel territorio del Comune di Cogoleto, nella Città metropolitana di Genova. Dal 9 marzo, salvo disposizioni contrarie, potranno riprendere le Messe feriali e festive nella diocesi e le altre preghiere liturgiche.

Di conseguenza (sempre salvo direttive contrarie) dal 9 marzo in poi sarà celebrata la prevista novena al Santuario di Nostra Signora della Misericordia, secondo il calendario già diffuso, così come la festa patronale del 18 marzo con la processione votiva del mattino. Viene invece spostata a venerdì 20 marzo, sempre alle 20,45 in cattedrale, l’assemblea elettiva del sinodo per la vicaria di Savona, prevista per il 13 marzo, perché si tratta di una riunione che coinvolgerebbe un grande numero di persone.