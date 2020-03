Coronavirus, due savonesi deceduti nelle ultime 24 ore

Liguria. Un savonese di 85 anni è deceduto all’ospedale di Albenga anche a causa del coronavirus. Lo rende noto l’Asl2 savonese nel consueto bollettino giornaliero riguardante la diffusione del virus. Una donna di 79 anni di Varazze è invece deceduta all’ospedale Galliera di Genova.

Per quanto riguarda il presidio di levante (ospedale San Paolo di Savona) di Asl2, nelle ultime 24 ore non si registrano nuove morti. Sono invece due i decessi sospetti dei quali si attendono ancora gli esiti clinici.

La direzione sanitaria dell’ospedale San Martino di Genova segnala cinque decessi, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di: un paziente nato a Genova e residente a Pieve Ligure di 90 anni, presso il Padiglione 12, ieri alle 16:13; un paziente nato e residente a Genova di 74 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso, ieri alle 18:10; una paziente nata a Gela e residente a Genova di 97 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva, alle 04:20; un paziente nato e residente a Genova di 96 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva, alle 06:15; di un paziente nato a Civitavecchia e residente a Genova di 79 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso, alle 02:30.

La direzione sanitaria dell’ospedale Galliera di Genova segnala tre decessi: un uomo di 87 anni, genovese, deceduto alle 22.10 del 30 marzo, ricoverato presso le malattie infettive, con comorbidità; una donna di 79 anni, di Varazze, deceduta alle 3.30 del 31 marzo, ricoverata presso il pronto soccorso, con comorbidità; una donna di 81 anni, genovese, deceduta alle 6.55 del 31 marzo, ricoverata presso le malattie infettive, con comorbidità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

L’Asl1 segnala tre decessi di persone positive al Covid-19 avvenuti nelle ultime 24 ore: una donna di 81 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi, all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate; un uomo di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 30 marzo all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; una donna di 81 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 30 marzo all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.

La direzione sanitaria e la direzione medica di Asl4 segnala un decesso di un paziente anche per Covid-19 Positivo (avvenuto tra le 14 del 30 marzo e le 14 di oggi, 31 marzo): si tratta di un paziente (nato a Torino nel 1935) residente a Segrate, deceduto alle 3.30 presso il Polo Ospedaliero di Sestri Levante.

La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl5 segnalano tre decessi di pazienti Covid-19 positivi (avvenuti tra le 14 del 30 marzo e le 14 di oggi, martedì 31 marzo). Si tratta di: una donna di 81 anni, ricoverata in geriatria all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, residente nel comune di Sarzana e deceduta il 30 marzo; un uomo di 68 anni, ricoverato in medicina all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, residente nel comune di La Spezia e deceduto il 31 marzo; un uomo di 74 anni, ricoverato in pneumologia all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, residente nel comune di Sarzana e deceduto il 31 marzo.