Savona. La provincia di Savona a mezzogiorno si è fermata per un minuto esatto, 60 secondi in cui ricordare tutte le vittime che, fino ad oggi, il Coronavirus ha causato.

Da Laigueglia a Spotorno, passando per Bormida, Borgio Verezzi, Savona e ancora Borghetto: bandiere a mezz’asta, minuto di silenzio e, talvolta, discorso del sindaco in favore delle vittime, come accaduto con Mattia Fiorini a Spotorno.

Anche il presidente Giovanni Toti ha osservato oggi alle 12 un minuto di silenzio in segno di lutto per ricordare tutte le persone decedute nell’emergenza Coronavirus e di solidarietà nei confronti delle loro famiglie.

Sul palazzo di Regione Liguria sono state esposte le bandiere a mezz’asta. Il minuto di silenzio è stato osservato anche dagli assessori e dal personale in servizio.