Coronavirus, sette savonesi deceduti nelle ultime 24 ore

Savona. Continuano i decessi da Covid-19 presso i presidi ospedalieri liguri nelle ultime ore. Seguono i dettagli.

L’Asl2 savonese comunica che nelle ultime 24 ore si contano 7 decessi. Il più giovane è un uomo di 62 anni, mentre il più anziano un uomo di 92 anni, seguono una donna di 68 anni, un uomo di 74 anni, uno di 77 anni, uno di 79 anni e un altro di 86 anni. Ognuno proveniente dalla provincia savonese.

La direzione sanitaria del San Martino di Genova segnala 6 decessi, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di: un paziente di 75 anni nato e residente a Genova deceduto ieri alle 20.20 in rianimazione; un paziente di 90 anni nato e residente a Genova deceduto ieri alle 21.20 presso il padiglione 10; un paziente di 90 anni nato in provincia di Treviso e residente a Genova deceduto ieri alle 22.25 presso il Padiglione 12; un paziente di 90 anni nato e residente a Genova deceduto alle 23.30 presso il padiglione 10; un paziente di 84 anni nato e residente a Genova deceduto stamani alle 11.15 presso il padiglione 10; un paziente di 94 anni nato e residente a Genova deceduto stamani alle 11.30 presso il padiglione 10.

La direzione sanitaria del Galliera segnala 3 decessi. Si tratta di: una donna di 80 anni, genovese, deceduta alle 16 del 24 marzo presso il reparto di malattie infettive, con comorbità; un uomo di 72 anni, genovese, deceduto alle 22.45 del 24 marzo presso il reparto di malattie infettive, con comorbità; un uomo di 87 anni, genovese, deceduto alle 6.15 del 25 marzo presso il reparto di malattie infettive, con comorbità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

L’Asl1 comunica che nelle ultime 24 ore sono deceduti 8 pazienti positivi al Covid-19. Si tratta di: un uomo di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’ospedale di Sanremo; una donna di 96 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’ospedale di Sanremo, con patologie associate pregresse; una donna di 71 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’ospedale di Sanremo; una donna di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 24 marzo all’ospedale di Sanremo, con patologie associate pregresse; un uomo di 82 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 24 marzo all’ospedale di Sanremo; una donna di 86 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 24 marzo all’ospedale di Imperia, con patologie associate pregresse; una donna di 80 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 24 marzo all’ospedale di Imperia, con patologie associate pregresse; un uomo di 93 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 24 marzo all’ospedale di Imperia; con patologie associate pregresse. Sempre la stessa Asl segnala la morte di una donna di 92 anni, della provincia di Imperia, avvenuta il 22 marzo all’ospedale di Sanremo.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano 4 decessi di pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 24 marzo e le ore 14 di oggi, 25 marzo), si tratta di: uomo di anni 89, ricoverato in Malattie infettive (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di Framura (SP) e deceduto il 24.03.2020; uomo di anni 75, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Sarzana, (SP) e deceduto il 24.03.2020; uomo di anni 99, ricoverato in Geriatria, (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Santo Stefano di Magra (SP) e deceduto il 24.03.2020; uomo di anni 68, ricoverato in Rianimazione (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di Bolano (SP) e deceduto il 25.03.2020