Coronavirus, mozione della minoranza di Ceriale: “Imposte prorogate e tariffe agevolate per aiutare le attività”

Ceriale. L’attivazione di alcune iniziative specifiche volte a salvaguardare le attività economiche e produttive locali. E’ questo l’oggetto della mozione presentata dai consiglieri del gruppo di minoranza di Ceriale.

Gli esponenti dell’opposizione prendono atto “dell’attuale situazione connessa all’epidemia del Covid 19, che sta procurando una grave crisi alle attività economiche locali e produttive causando un grave pregiudizio alla sopravvivenza delle stesse. In questo momento di particolare emergenza riteniamo opportuno e doveroso promuovere una collaborazione con la maggioranza affinché vengano attuati alcuni provvedimenti straordinari”.

La mozione prevede i seguenti punti: “La proroga del pagamento delle imposte comunali che consenta di superare il momento di criticità rispetto alle scadenze previste. La proroga del pagamento e revisione delle tariffe comunali in particolare relative rifiuti al suolo pubblico e alla affissione. L’applicazione tariffe agevolate per l’acqua utilizzata le strutture ricettive e commerciali. La costituzione di un gruppo di monitoraggio per valutare l’evolversi della situazione composto da membri delle attuali forze politiche presenti nel consiglio comunale la protezione civile la Croce Rossa di Ceriale e tutte le altre rappresentanze delle realtà locali che possano avere attinenza con l’argomento trattato”.

“Non si comprende come mai la maggioranza non abbia ancora intrapreso nessuna iniziativa in merito nonostante la situazione sia di evidente criticità come ampiamente indicato dai media quotidianamente”.

La minoranza chiede che la mozione venga votata nel prossimo consiglio comunale.