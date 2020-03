Alassio. È deceduta una turista di 86 anni, una pensionata proveniente da Castiglione d’Adda, risultata positiva al Coronavirus e che aveva soggiornato all’hotel Bel Sit, poi messo in quarantena ad Alassio.

A comunicarlo è stata Regione Liguria, attraverso una nota ufficiale, in sui si legge: “Una pensionata di 86 anni, ricoverata all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, è deceduta stamani (3 marzo)”.

“L’anziana presentava un quadro clinico complesso dovuto a diverse patologie pregresse ed era risultata positiva al coronavirus. La donna era tra gli ospiti dell’hotel di Alassio, dove era arrivata con una comitiva di turisti da Castiglione D’Adda, l’area individuata come ‘zona rossa’ in Lombardia”.

“Diventata sintomatica, era stata ricoverata al San Paolo di Savona e successivamente trasferita al San Martino, dove è stata gestita in collaborazione tra infettivologi e anestesisti presso la Clinica di Malattie Infettive. Era stata posta in ventilazione assistita ma le condizioni si sono aggravate nella notte ed è deceduta per insufficienza respiratoria”.

L’emergenza, presso l’hotel alassino, era iniziata martedì scorso, proprio con un primo caso di contagio da Coronavirus riscontrato su una turista preveniente da Castiglione d’Adda.

All’interno degli hotel (coinvolto nell’isolamento anche il vicino hotel Al Mare, collegato al Bel Sit), inizialmente erano presenti 140 persone in totole, tra turisti e dipendenti. Ma poi, nel corso della settimana appena trascorsa, la maggior parte sono stati riaccompagnati presso i propri comuni di residenza.

Altri, invece, sono stati trasportai all’ospedale San Martino di Genova per ricevere le cure del caso. Tra questi, anche l’86enne, che, come specificato da Regione, aveva già problemi di salute. Una concatenazione di eventi, unita al contagio da Coronavirus, che è stata letale.