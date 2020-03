Coronavirus, minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta per le vittime e i sanitari in “prima linea”

Provincia. Sindaci e comuni savonesi stanno aderendo alla commemorazione indetta dall’Anci per martedì 31 marzo a mezzogiorno in onore delle vittime del coronavirus, indossando la fascia tricolore, facendo issare le bandiere a mezz’asta e osservando un minuto di silenzio in memorie delle vittime del Covid-19 e dei sanitari impegnati in prima linea nell’emergenza sanitaria.

L’iniziativa, lanciata dal presidente della Provincia di Bergamo, il sindaco Gianfranco Gafforelli, è stata promossa dall’Anci e assume anche un valore simbolico per la grave tragedia che sta colpendo così duramente molte città del Nord e che sta sottoponendo a dura prova le comunità locali del savonese. Ma anche speranza: reagire con maggiore forza e determinazione e trasmettere un messaggio di fiducia nel futuro.

Ricordare le tante vittime di questa drammatica epidemia, onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari – compresi i volontari -, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro.

La cerimonia potrà essere visibile tramite le pagine Facebook istituzionali dei vari Comuni che aderiranno all’iniziativa.

Si chiede a tutti i cittadini di osservare insieme un minuto di silenzio il cui inizio sarà scandito da 12 rintocchi delle campane delle chiese parrocchiali.