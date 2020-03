Coronavirus, Michelucci (Italia Viva): “Si utilizzino i kit che ricercano gli anticorpi per il Cov19 IgG e IgM”

Regione. Un’interrogazione per chiedere l’utilizzo dei kit che vanno a ricercare gli anticorpi per il Cov19 IgG e IgM. E’ quella presentata dal capogruppo di Italia Viva in Regione Juri Michelucci.

“La Regione si sta attivando? – si chiede – Si tratta di un metodo di indagine molto utile poiché gli epidemiologi affermano che l’infezione circoli dai primi di gennaio e che la maggior parte dei contagi risulti asintomatico o con sintomatologia parainfluenzale. Adottare in primis nei laboratori aziendali questo tipo di test significherebbe almeno per gli operatori sanitari un utile ausilio per difendersi dal contagio”.

“Coloro infatti che risulterebbero già positivi agli anticorpi potrebbero essere impiegati con maggiore tranquillità in prima linea. Tra l’altro il costo del test è molto contenuto ed è molto rapido per questo va esteso a tutti coloro che ne hanno bisogno”.

“Regioni come Emilia e Toscana si sono già mosse in questa direzione, quindi ho chiesto nuovamente presidente Toti di attivarsi immediatamente”, conclude Juri Michelucci.