Coronavirus, messaggio del sindaco Frascherelli a tutti i finalesi: “Al lavoro per far fronte a tutte le esigenze”

Finale Ligure. Il richiamo alle regole, la vicinanza delle istituzioni e le imminenti azioni economiche di supporto alle attività produttive e alle famiglie sono i contenuti del messaggio che il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, ha indirizzato ai suoi concittadini.

Di seguito il testo della nota diffusa sui social network:

Cari concittadini,

in questo momento di emergenza che il nostro Paese sta vivendo mi preme, insieme a tutta l’Amministrazione, farvi sentire il nostro sostegno e rinnovare l’appello a considerare la situazione nella sua gravità.

Mi rivolgo a tutti voi, dal profondo del cuore: facciamo prevalere sulla paura e sul senso di incertezza il senso di responsabilità e di solidarietà della nostra comunità.

Finale deve far sentire ancora una volta la propria unità, pur nella distanza fisica, e far emergere il suo lato paziente, costruttivo, coraggioso!

Dobbiamo tutti seguire scrupolosamente quanto ci viene richiesto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg

Non usciamo assolutamente se non per andare dal medico, per improrogabili e dimostrabili impegni lavorativi, per fare la spesa o per situazioni di comprovata necessità.

Comportiamoci tutti in modo rispettoso e attento, lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri cari e alle persone che in queste settimane stanno dando tutto per la nostra salute!

La vita non si ferma, certo! ma rallenta il suo ritmo.

Sono sospesi i mercati e le attivita’ commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’) così come tutte le attivita’ dei servizi di ristorazione (sono permesse le consegne a domicilio)

Mentre restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Gli accessi sono regolamentati e deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono garantiti i servizi bancari, postali e assicurativi, con il rispetto delle norme di sicurezza.

Gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico ma l’attività, a porte chiuse, continuerà per garantire i principali servizi:

Stato civile 019/6890452 -455

Anagrafe 019/6890495

Servizi sociali 019/6890238 -247 ambitosociale@comunefinaleligure.it

Ragioneria ed economato: contabilita@comunefinaleligure.it

Ufficio Tributi: tributi@comunefinaleligure.it

Polizia locale (019/691380, poliziamunicipale@comunefinaleligure.it)

Protezione civile (019/691380, poliziamunicipale@comunefinaleligure.it)

Servizi cimiteriali: 019/6890452-455 (permessi seppellimento e autorizzazioni al trasporto e cremazioni)

Ambiente, strade e lavori pubblici 019/6890308

In attesa di ulteriori indicazioni da parte delle istituzioni a livello nazionale, stiamo lavorando per far fronte a tutte le esigenze che sorgeranno in conseguenza di questa grave situazione, con l’obiettivo di trovare gli strumenti economici e sociali necessari.

Vi ringrazio di tutti i sacrifici che farete per rendere meno difficile questo momento.

#finalenelcuore