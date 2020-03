Coronavirus, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti dona 2500 euro all’Asl 2

Savona. L’Unione Giovani Dottori Commercialisti della Provincia di Savona ha deciso di donare 2.500 euro ai sanitari dell’Asl 2 Savonese perché la nota emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova la salute di molti cittadini e la tenuta economica delle imprese.

“È il momento della solidarietà verso gli operatori sanitari che stanno combattendo in prima linea questa battaglia – ha dichiarato il Presidente Davide Gaviglio – Per questo i Giovani Commercialisti della Provincia di Savona hanno deciso di aiutare chi lavora ogni giorno a stretto contatto con i malati, mettendo a disposizione una somma di denaro da utilizzare per l’acquisto di presidi sanitari per la sicurezza personale”.

“Non mancherà il nostro impegno nel supportare le aziende in difficoltà, vigileremo affinché le nostre proposte al Governo centrale in favore delle piccole Partite Iva non cadano nel vuoto”, conclude Gaviglio.