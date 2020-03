Coronavirus, l’ospedale di Cairo tornerà attivo a fine emergenza

Cairo Montenotte. Il punto di primo intervento di Cairo riaprirà non appena terminata l’emergenza sanitaria.

Con una nota inviata al Comune di Cairo e alla Regione il commissario straordinario dell’Asl 2, Paolo Cavagnaro, precisa che si tratta di una chiusura temporanea, quindi non appena possibile la sospensione dei servizi verrà revocata.

“Il personale in forza all’ospedale di Cairo viene impiegato, attualmente, per far fronte alle necessità di potenziamento all’assistenza dei pazienti positivi al Covid 19 e ricoverati negli ospedali savonesi. Appena terminata la fase di emergenza l’organico tornerà ad essere destinato al Punto di primo intervento e ai reparti di degenza”, conclude il commissario.