Coronavirus: lo sport ligure scende in campo per sostenere il Policlinico San Martino

Da sempre crediamo nella forza del gioco di squadra. Un valore che lo sport ci insegna. Da 21 anni sosteniamo la Gigi Ghirotti onlus, ma quando ci sono emergenze come quella attuale (è capitato per l’alluvione e per Ponte Morandi) chiediamo a tutto il mondo dello sport di scendere in campo.

Vogliamo testimoniare tutta la nostra vicinanza a tutti gli operatori che si stanno adoperando senza sosta per salvare il maggior numero di vite.

Vogliamo aiutare il Policlinico San Martino di Genova con questa raccolta fondi ad acquistare strumentazioni e beni necessari per l’Unità Operativa Malattie Infettive.

Servono attrezzature per la terapia intensiva e subintensiva. Anche una piccola donazione può fare la differenza quando la squadra è grande e ha un grande cuore.

I fondi raccolti saranno direttamente versati sul conto che ci è stato indicato dalla direzione amministrativa del Policlinico San Martino di Genova.

Aiutateci a diffondere il seguente link a tutti i vostri contatti: https://www.gofundme.com/f/coronavirus-sosteniamo-il-policlinico-san-martino