Coronavirus, l’idea di “Vola Varazze”: “Una colletta alimentare ‘permanente’ nei supermercati”

Varazze. “In qualità di consigliere comunale di Varazze, sebbene nella posizione di minoranza, cerco insieme al gruppo di cui faccio parte ‘Vola Varazze’ di rendere, per quanto possibile, il mio servizio a tutti i concittadini”. A parlare, in una nota, è il consigliere comunale di minoranza di “Vola Varazze” Paola Busso.

“A fronte della difficile situazione che stiamo vivendo come città – spiega Busso – insieme all’intero Paese, è doveroso constatare che sono molte le situazioni di disagio anche economico di singoli e famiglie che hanno visto interrompersi i piccoli lavori anche precari che permettevano di far quadrare il bilancio famigliare. Siamo quindi a chiedere ai supermercati della nostra città di istituire una sorta di colletta alimentare: predisporre un banco, un’area in cui i clienti possano donare alimenti di prima necessità che le persone in difficoltà possano prendere. È uno sforzo organizzativo che chiediamo ai supermercati in un momento già complesso che potrebbe essere una boccata d’ossigeno per le persone in situazione di disagio. Un atto di solidarietà che faranno i varazzini come sempre hanno dimostrato e un’assunzione di responsabilità nell’attingere al banco solo in caso di vera necessità”.

“Le disposizione messe in atto da Governo ed Enti per far fronte all’emergenza Covid-19 non dureranno poco e sarà necessario mettere in atto qualsiasi sistema di sostegno alle fasce più deboli anche nella nostra realtà. Sicuri che la nostra proposta verrà presa in considerazione e messa in atto nelle modalità più opportune ad ogni realtà di vendita, ringraziamo per il costante lavoro che la grande distribuzione sta facendo” conclude Busso.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA