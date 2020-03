Coronavirus, Lega: “In Liguria mancano Dpi, voli militari per portare in Italia ordini già effettuati”

Liguria. “Il governo deve intervenire: ci appelliamo al ministero della Difesa perché invii voli militari a recuperare gli ordini, già effettuati da giorni, di circa 2 milioni di dispositivi di protezione personale, bloccati in Cina e destinati alla Liguria”. Lo dichiarano i parlamentari liguri della Lega: Edoardo Rixi, Francesco Bruzzone, Flavio Di Muro, Sara Foscolo, Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti e Lorenzo Viviani.

“Non è possibile continuare su questa strada – scrivono – senza mascherine e guanti i nostri operatori della sanità, medici, infermieri e oss non possono continuare a svolgere in sicurezza il loro essenziale lavoro in prima linea e rischiano di diventare, loro malgrado, potenziali diffusori del virus”.

“Anche per i caregiver, che accudiscono i nostri anziani con amore e con la stessa se non maggiore costanza di prima, vanno reperiti al più presto Dpi. La Liguria è la regione più vecchia d’Italia: senza i dispositivi rischiamo di pagare un prezzo incalcolabile in termini di vite umane” concludono.