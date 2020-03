Coronavirus, l’assessore savonese Zunato: “Dalla Regione ok all’accordo quadro sulla cassa integrazione in deroga”

Savona. “A seguito di quanto disposto all’articolo 22 del decreto legge ‘Cura Italia’ 17 marzo 2020, n. 18, Regione Liguria ha approvato, con deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 23 marzo 2020, l’accordo quadro per la concessione del trattamento della cassa integrazione in deroga.”

A parlare è l’assessore allo Sviluppo Economico, in quota Lega, del Comune di Savona Maria Zunato.

“Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con sede legale o unità operative/produttive situate in Regione Liguria, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 o in condizione di esaurimento delle stesse.”