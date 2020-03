Coronavirus, l’annuncio dell’Oms: “E’ pandemia globale. La lotta non si ferma”

Liguria. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il contagio del Covid-19 può essere considerato pandemia globale.

L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa di questo pomeriggio, dove il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, richiamando i dati in costante crescita, ha sottolineato come la decisione di questo annuncio è stata valutato attentamente.

“La parola pandemia – ha aggiunto durante la conferenza stampa – non può essere usata con leggerezza perchè può causare paure non necessarie e il sentimento che la lotta è finita. Ma non è così descrivere la situazione come pandemia non cambia cosa fa l’Oms e cosa i Paesi devono fare”.