Coronavirus, l’amore per il calcio si fonde con la solidarietà: nata la raccolta fondi dei “Vecchi Ultras Savona” e “Brigata 1907”

Savona. I membri dei gruppi calcistici “Brigata 1907” e “Vecchi Ultras Savona” hanno deciso di avviare una raccolta fondi che al momento ha totalizzato 1.715 euro, cifra che è stata subito depositata.

“In questi giorni di emergenza ci siamo sentiti tutti chiamati ad uno sforzo supplementare, lo stare chiusi in casa non ci bastava ed abbiamo deciso di fare una piccola cosa in più per la nostra città, per il senso di appartenenza ad essa che da sempre caratterizza la nostra passione ed il nostro vivere lo Stadio” affermano dai sopracitati gruppi calcistici savonesi.

Poi proseguono: “Per chi come noi fa dell’aggregazione un perno del proprio stile di vita l’isolamento è gravoso, ma sempre nulla in confronto a chi in questi giorni sta affrontando l’emergenza in prima linea, come il personale, sanitario e non, dell’ospedale cittadino, rischiando in prima persona per mettersi a disposizione della comunità. A tutte queste persone va il nostro plauso, la nostra ammirazione e la nostra solidarietà”.

“Quello che ci unisce e ci fa vedere il calcio come solo una delle espressioni del nostro essere savonesi si è concretizzato in una raccolta fondi, particolarmente complicata vista l’impossibilità di incontrarci di persona, ma grazie a chi ha messo a disposizione il proprio tempo e ad un lavoro capillare tra messaggi e versamenti on line, ce l’abbiamo fatta”.

“Un aiuto che speriamo sia utile a chi ogni giorno si batte contro il virus, aiutando la nostra città a restare e tornare più unita che mai – concludono i membri di Brigata 1907 e Vecchi Ultras Savona – Ringraziamo tutti i partecipanti alla raccolta ed invitiamo a rispettare le regole imposte dall’emergenza. Insieme usciremo da questa tempesta”.