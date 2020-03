Coronavirus, la Società Nazionale Salvamento consegna medicine e beni di prima necessità

Savona-Finale. In questo momento di particolare emergenza, i volontari della Sezione di Savona e Finale Ligure della Società Nazionale di Salvamento, in collaborazione con i COC (Centro Operativo Comunale) del Comune di Savona e il settore Sociale Area Anziani e Disabili, hanno deciso di fare la loro parte.

Da alcuni giorni, stanno consegnando medicinali urgenti e generi di prima necessità alle famiglie che ne hanno bisogno.

“Un impegno notevole che sta coinvolgendo un consistente numero di volontari che si prodigano ogni giorno per portare sollievo alle persone in difficoltà”, hanno fatto sapere dalle sezioni della Società Nazionale di Salvamento.

“Tutti i volontari sono riconoscibili attraverso il tesserino di riconoscimento e sono dotati di tutti i presidi di protezione previsti dal Ministero della Salute e si attengono alle disposizioni governative sulle distanze interpersonali”.

“Chi avesse bisogno di medicine, di fare spesa o quant’altro e, per vari motivi, non può farlo in autonomia, può contattare il comune di Savona al numero 019.820661 o 320.4340121 oppure la Sezione al 335.1000950”.

“Chi volesse unire le proprie forze e collaborare con la nostra sezione per aumentare la possibilità di servire il maggior numero di persone possibile, può contattare le sezioni di Savona e Finale Ligure al numero 335.1000950 o inviare una mail a Segreteria@salvamento.sv.it”, hanno concluso.