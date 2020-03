Coronavirus, la Polisportiva del Finale lancia l’hashtag #iostoacasa: “Rendiamo figo fermare il contagio”

Finale Ligure. “Ragazzi, rendete figo fermare il contagio, divertendovi, condividendo i vostri passatempi e soprattutto rimanendo in contatto… a distanza!”. È questo l’invito comparso sulla pagina facebook della Polisportiva del Finale, che nella giornata di ieri ha lanciato l’hashtag #iostoacasa.

Se siete a corto di idee su come occupare il tempo libero tra le mura di casa, ecco i suggerimenti della Polisportiva: “Qualche idea su cosa potete fare? Noi ne abbiamo un mucchio! Fare ginnastica in casa, aiutare i genitori nelle pulizie domestiche, fare giochi da tavolo, fare stretching, imparare a lavare una maglietta da solo, preparare una torta, usare di più il cellulare tanto i tuoi sono troppo impegnati per sgridarti, scoprire perché le ultime ricerche scientifiche dicono che i social non fanno male, ridere, telefonare ai nonni, studiare, fare una ricerca su internet, fare gli addominali, scherzare con gli amici, fare un meme, lavare i piatti che hai sempre voluto lavare, ma tuo padre ahime di solito ti precede!”.

E poi ancora: “Fare un disegno, leggere un libro, rilassarsi e respirare profondamente, fare una videochiamata ad un amico, guardare un film, fare un selfie con il cane, saltare su un piede solo, dipingere qualcosa, preparare il pane in casa, fare le parole crociate, guardare le foto di famiglia, ascoltare la musica, ballare, rinvasare una pianta, giocare col fratello più piccolo, giocare a carte, raccontare una barzelletta, fare un esercizio di matematica, giocare ai videogiochi nascosto in camera per più del tempo che ti hanno concesso di solito, aggiungere la tua merenda preferita alla lista della spesa, provare a rammendarti un calzino, mettere lo smalto che non piace a tua madre, oziare, inviare 456.000 messaggi su Whatsapp”.

La Polisportiva del Finale A.S.D. nasce all’inizio dell’anno 1996 in Finale Ligure con lo scopo di sostenere, organizzare e promuovere lo sport a livello agonistico e sociale. Coordina le sezione che fanno parte della Polisportiva, collabora con le scuole di ogni ordine e grado del finalese per l’attività motoria e di educazione fisica e sportiva. La Polisportiva è patrocinata dal comune di Finale Ligure e gestisce gli impianti sportivi comunali, ottimizzandone l’uso mediante una convenzione con l’amministrazione comunale, con la quale esiste da sempre un dialogo positivo.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA