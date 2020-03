Coronavirus, la musica arriva a domicilio con “Varazze Continua a Suonare”

Varazze. In questo periodo in cui ognuno di noi deve mantenere la distanza di un metro dall’altro per evitare il contagio e la diffusione del Coronavirus c’è qualcosa che non si può fermare e non ha barriere: la musica. Vediamo infatti concerti in streaming, dirette sui diversi social network e iniziative online per combattere la solitudine ad opera dei grandi artisti e anche Varazze, patria di musicisti, non poteva essere da meno.

Per questo nasce “Varazze Continua a Suonare”, un progetto che vedrà esibirsi da giovedì 2 aprile con un video musicale sulla pagina Facebook della Città di Varazze non solo gli artisti di origini varazzini ma anche tutti coloro che si sono esibiti nella città.

L’iniziativa ha lo scopo di dare speranza e aiuto alle due associazioni più in prima linea di questa emergenza: la Croce Rossa e la Protezione Civile. La musica ci permetterà di tendere la mano e abbracciarci virtualmente e aiutare chi aiuta.

“La risposta alla nostra chiamata è stata corale – fa sapere il sindaco Alessandro Bozzano – Nei prossimi giorni vi sveleremo i nomi degli artisti che parteciperanno all’iniziativa”.