Coronavirus, la Croce Verde di Finalborgo ringrazia: “Ora è tempo di donare agli ospedali”

Finale Ligure. La Croce Verde di Finalborgo invita tutti i suoi soci a fare donazioni agli ospedali, che si trovano in una situazione di difficoltà.

“In un momento complicato e complesso come questo, la certezza da parte dei nostri militi di poter operare con la massima sicurezza possibile, significa anche tranquillità migliore in fase operativa” commentano dalla Croce Verde.

“In questo senso, le pubbliche assistenze, come le nostre ed i nostri meravigliosi militi volontari, sono in prima linea e trovare i dispositivi di protezione individuali adeguati e certificati è essenziale” specificano.

Per questo motivo, la P.A. Croce Verde di Finalborgo, pur ringraziando tutti quelli che ad oggi hanno aiutato, invita tutti i propri soci ad effettuare donazioni agli ospedali che “ora più che mai ne hanno veramente bisogno”, in quanto il problema non è come ma dove approvvigionarsi dei dispositivi di protezione individuale.